Indre . Après l’Avare en 1668, Molière se lance dans l’écriture de sa première comédie-ballet : Monsieur de Pourceaugnac. Mise en musique par Lully, cette pièce est jouée pour la première fois au château de Chambord en 1669, devant sa majesté le roi Louis XIV. Elle est ensuite proposée pour la première fois au public parisien la même année. Obtenant un vif succès, la pièce est jouée 49 fois du vivant de l’auteur.

Oronte veut marier sa fille Julie à un barbon, Monsieur de Pourceaugnac, gentilhomme limousin. Mais Julie en aime un autre : Eraste. A l’aide de complices, les jeunes prétendants vont tout mettre en oeuvre pour dégoûter Monsieur de Pourceaugnac de ce mariage. Apothicaires, médecins, femmes, enfants et soldats entrent dans la danse et entraînent le barbon de déconvenue en déconvenue. Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière en 2022 et les 40 ans de la Comédie Bélâbraise en 2023, la troupe monte Monsieur de Pourceaugnac, une comédie en 3 actes de Molière. +33 6 72 59 19 18 http://comediebelabraise.jimdo.com/ ©Comédie Bélâbraise

