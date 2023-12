Cet évènement est passé Le Goyen en lumière – Spectacle de rue « Pilherien » – Groupe des Bruyères Poulgoazec & Place de la République Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

2023-12-23

fin : 2023-12-23 19:00:00 . Pour sa saison 2023-24, le groupe des Bruyères se lance dans un nouveau défi, le spectacle de rue ! Nous sommes heureux de vous présenter notre dernière création « Pilherien ». Entre déambulation et animation. Comme le compte Paul Cornec dans son livre « les pilleurs d’épave du Cap-Sizun, mythe ou réalité », Pilherien (pilleurs, à ne pas confondre avec naufrageurs) nous ramène à l’époque où la navigation était difficile autour du Cap-Sizun et les naufrages réguliers. La population de l’époque, relativement miséreuse, profitait de ces échouages pour améliorer son quotidien. La partie déambulation raconte l’annonce d’un naufrage sur les côtes du Cap-Sizun et la population qui descend en masse sur l’estran à la lueur des lanternes et en prenant garde de se faire repérer par les officiers de l’Amirauté. La partie animation relate la découverte du contenu des cales et des éléments échoués par la marée. Véritable trésor pour les pilleurs, créant de véritables scènes de partage et de liesses entre habitants. 17h20 – 17h45 Sur Poulgoazec (Plouhinec), animation autour de la criée et devant l’abri du marin 18h10 – 19h15 Sur Audierne. Départ du pont, déambulation sur les quais jusqu’à la place Gambetta, puis vers la mairie et enfin retour vers le centre pour une grande animation devant la librairie « Ar Vro ».

Programme complet sur audierne.fr

Poulgoazec & Place de la République

Audierne 29770

