Début : 2023-12-23 17:30:00

fin : 2023-12-23 19:00:00 . Dans le cadre des festivités de Noël organisées par les communes d’Audierne et de Plouhinec, venez assister au spectacle du Bagad et Cercle de Beuzec le samedi 23 décembre 2023. Au programme : – Représentation de 17h30 à 18h à Poulgoazec (Plouhinec)

– Déambulation jusqu’à Audierne de 18h à 18h30

– Représentation de 18h30 à 19h place de la République et place de la Liberté à Audierne. Programme complet sur audierne.fr .

Poulgoazec & Place de la République

Audierne 29770 Finistère Bretagne

