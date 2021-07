Sainte-Geneviève-des-Bois Parvis de la salle Gérard Philippe Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Poulette crevette Parvis de la salle Gérard Philippe Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

le mardi 13 juillet à Parvis de la salle Gérard Philippe Une ode à la différence et à la tolérance, pour le tout jeune spectateur. Parvis de la salle Gérard Philippe 4 rue Marc Sangnier 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T10:30:00 2021-07-13T11:00:00;2021-07-13T16:30:00 2021-07-13T17:00:00

