Poulette Crevette, Les Jacobambins à Lanvallay Lanvallay, 28 novembre 2021, Lanvallay.

Poulette Crevette, Les Jacobambins à Lanvallay 2021-11-28 – 2021-11-28

Lanvallay Côtes d’Armor

Cie La Baleine Cargo (Nouvelle Aquitaine)

➭ Théâtre et musique

Dès 18 mois – Durée 30 minutes

C’est l’histoire d’une poulette pas comme les autres, elle ne parle pas.

Maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi…

Dans un décor de poulailler, deux comédiennes- musiciennes accueillent les enfants et les entraînent dans un univers à la fois plastique, vocal et musical.

Une histoire décalée, pleine d’humour et de suspense.

Horaires: 11h – 15h – 16h30.

Tarifs: Enfant 5€ – Adulte 8€

+33 2 96 85 29 51

Cie La Baleine Cargo (Nouvelle Aquitaine)

➭ Théâtre et musique

Dès 18 mois – Durée 30 minutes

C’est l’histoire d’une poulette pas comme les autres, elle ne parle pas.

Maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi…

Dans un décor de poulailler, deux comédiennes- musiciennes accueillent les enfants et les entraînent dans un univers à la fois plastique, vocal et musical.

Une histoire décalée, pleine d’humour et de suspense.

Horaires: 11h – 15h – 16h30.

Tarifs: Enfant 5€ – Adulte 8€

dernière mise à jour : 2021-10-15 par