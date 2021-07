Égly Jardin du centre social d'Égly Égly, Essonne Poulette crevette Jardin du centre social d’Égly Égly Catégories d’évènement: Égly

Essonne

Poulette crevette Jardin du centre social d’Égly, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Égly. Poulette crevette

le jeudi 22 juillet à Jardin du centre social d’Égly Une ode à la différence et à la tolérance, pour le tout jeune spectateur. Jardin du centre social d’Égly 33 rue de la Croix d’Égly 91520 Égly Égly Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T11:00:00;2021-07-22T15:30:00 2021-07-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Égly, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du centre social d'Égly Adresse 33 rue de la Croix d'Égly 91520 Égly Ville Égly lieuville Jardin du centre social d'Égly Égly