2022-10-15 15:00:00 – 2022-10-15 16:15:00

Finistre Lectures spectaculaires et interactives par Cie La Flamme

Les poules, les renards et les vipères sont trois peuples ennemis qui vivent sur une île. Un jour, une guerre éclate et Albin, un poussin, se retrouve malgré lui au cœur du conflit et tente de rétablir la paix.

