POULE MOUILLÉE | Théâtre / Jeune public

Le Majestic, le samedi 5 mars 2022 à 16:00

_**Compagnie Petit-Mélo**_ Depuis que Marco passe en boucle à la Télévision dans une publicité pour un bouillon de volaille, tout le monde dans son école l’appelle « Poule Mouillée ». Pas facile de se défendre face aux moqueries quand on est un petit garçon de 8 ans, timide et rêveur. Face à l’insécurité qu’il ressent, Marco se crée un monde à part en dessinant et en écrivant des vers de rap sur des bouts de papier qu’il garde dans son inséparable sac banane. Un jour, deux enfants jettent son sac dans un terrain vague à côté de l’école. Marco saute le mur pour le récupérer et atterrit dans un monde fantastique nommé Esplendor. Un spectacle sur le courage d’être soi-même et l’importance d’affronter ses peurs et ses faiblesses face aux difficultés que la vie pose sur notre chemin. _Texte : Gustavo Araujo_ _Mise en scène : Elisa Falconi_ _Avec : Alice Mesnil, Noé Pflieger Elisa_ _Falconi, Gustavo Araùjo_ _Lumières : Angélique Bourcet_ _Scénographie : Alix Mercier_ _Marionnettes : Francesca Testi_ _Costumes : Pauline Yaoua Zurini_ _Création Son : Marion Cros_ _Musiques : Claudio Del Vecchio_ _Chorégraphies : Ivana Dimitrova_

Tarif plein 7€, Tarif réduit 4€, Gratuit pour les -16 ans

Organisé par l’association “Ose Arts !”

Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



