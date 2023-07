Soirée concert : “Mes Années 80” chez Poule Beer Poule Beer – Muides-sur-Loire, 29 juillet 2023, Muides-sur-Loire.

Soirée concert colorée à Muides avec « MES ANNÉES 80 »

« Mes années 80 » un spectacle festif et intergénérationnel aux couleurs de l’insouciance et de la liberté. Brigitte Lecoq vient chanter pour vous les tubes de l’époque dont certains sont devenus cultes avec Niagara, Desireless, Lio, Bibie, Les Rita Mitsouko, Gold, Image et bien d’autres…

Samedi 29 Juillet – à partir de 20h30

BRASSERIE PLEIN AIR

RESTAURATION SUR PLACE

Poule Beer – 25 avenue de la Loire 41500 Muides-sur-Loire Muides-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 05 38 63 40 »}]

2023-07-29T21:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00

