Poule au pot Labastide-d’Armagnac, 26 novembre 2022, Labastide-d'Armagnac.

Poule au pot

Salle des Fêtes Labastide-d’Armagnac Landes

2022-11-26 12:00:00 – 2022-11-26

Labastide-d’Armagnac

Landes

14 EUR La célèbre Poule au Pot s’invite à Labastide d’Armagnac ce samedi 26 novembre. Venez la déguster accompagnée de ses légumes après vous être réchauffés avec son bouillon. Pour suivre, fromage et salade, dessert et café (vin non compris)

Pensez à réserver avant le 31 octobre.

+33 6 38 69 20 41

©cdf Labastide

