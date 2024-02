Poule au pot Guiche, dimanche 18 février 2024.

Poule au pot Guiche Pyrénées-Atlantiques

Venez partager un repas convivial composé de produits frais et locaux. Sur réservation avant le 11 février.

Au menu bouillon, poule au pot, riz, fromage et pâtisserie, vin et café compris. Menu enfant saucisse frites, yaourt à boire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 12:00:00

fin : 2024-02-18

Salle des fêtes

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Poule au pot Guiche a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Pays Basque