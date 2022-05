Hommage à Ludwig van Beethoven Salle Pierre-Jakez Hélias à Pouldreuzic (29710), 22 octobre 2020 02:30, Pouldreuzic.

22 et 23 octobre 2020 Sur place Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans https://concertsdarmor.wixsite.com/concerts-armor, concertsdarmor@gmail.com, 06 83 40 84 87

Michel Gaechter interprétera les sonates 16, 17(la tempête) et 18 opus 31 sur un instrument historique réalisé par le facteur Jakez Coïc.

La mairie de Pouldreuzic, associée à l’association « Concerts d’Armor » célèbrera le 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven invite le pianiste Michel Gaechter à interpréter trois sonates du compositeur. Le concert sera donné sur un piano-forte, instrument historique, copie d’un modèle de 1795, en présence de Jakez Coïc de Pont-L’Abbé, le facteur du piano-forte. Cet instrument, nouveau à la fin du XVIIIème siècle sera le nouveau médium des compositeurs romantiques, permettant, grâce à la richesse de ses nuances, d’exprimer les frémissements intérieurs qui caractérisent la sensibilité romantique.

Les trois sonates ont pour nom « La boiteuse », en raison de ses mains décalées dans le premier mouvement, « la tempête », probablement la plus célèbre, peut-être inspirée par la pièce éponyme de Shakespeare, et « la caille », ainsi appelée par une analogie rythmique avec la mélodie « Le cri de la caille ». Michel Gaechter, concertiste et professeur de piano-forte à l’Académie Supérieure de musique de Strasbourg, rapporte que le menuet de cette dernière sonate est le plus lyrique et le plus nostalgique de toutes les sonates pour piano de Beethoven.

