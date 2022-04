Poulainjars & Tripes Atelier du Plateau Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 19 mai 2022

de 20h00 à 21h00

Plein Tarif: 13€ Tarif réduit: 10€

L’ambition de ce projet mixte à cinq têtes est de faire cohabiter les mondes lointains du trio Tripes et du duo Poulainjars. D’un côté une musique minimaliste, ancrée dans le silence et la lenteur extrême, de l’autre un théâtre performatif, explosif, à la folie punk. Comme des aimants, leurs extrêmes se frottent, cohabitent, font front commun ou se repoussent. L’urgence se mêle à un besoin de lenteur, la beauté et la finesse entourent un monde en putréfaction, la révolte gronde dans des décors grandioses et luxueux. Et l’on assiste troublé à ce spectacle des attractions contraires, à la musique de l’oxymore. avec : Léa Monteix, voix et autres choses, Fabien-Gaston Rimbaud voix et autres choses, Marco Quaresimin, contrebasse, Julien Pontvianne, clarinette , Julien Chamla, batterie Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://www.atelierduplateau.org/accueil 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.atelierduplateau.org/infos-pratiques/tarifsrservations

Atelier du Plateau
5 rue du Plateau 75019 Paris
Contact : https://www.atelierduplateau.org/accueil 0142412822 reservation@atelierduplateau.org

