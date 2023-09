MARCHÉ DE PRODUCTEURS COUVERT Poujols, 1 septembre 2023, Poujols.

Poujols,Hérault

Le rendez-vous hebdomadaire incontournable. Chaque vendredi, le marché ouvre ses portes, en nocturne, différents artisans locaux y proposent leurs produits : charcuterie, châtaignes, bière artisanale, viande d’Aubrac, fromages de chèvres, agneaux, fruits de mer, plantes aromatiques…

Restauration sur place..

2023-09-01 18:00:00 fin : 2023-09-01 21:00:00. .

Poujols 34700 Hérault Occitanie



A weekly rendez-vous not to be missed. Every Friday, the market opens its doors at night, with various local craftsmen offering their products: charcuterie, chestnuts, craft beer, Aubrac meat, goat’s cheese, lamb, seafood, aromatic plants?

Catering on site.

Una cita semanal ineludible. Todos los viernes, el mercado abre sus puertas por la noche, con un abanico de artesanos locales que venden sus productos: charcutería, castañas, cerveza artesanal, carne de Aubrac, queso de cabra, cordero, marisco y plantas aromáticas

Restauración in situ.

Der unumgängliche wöchentliche Termin. Jeden Freitag öffnet der Markt seine Pforten und verschiedene lokale Handwerker bieten ihre Produkte an: Wurstwaren, Kastanien, selbstgebrautes Bier, Aubrac-Fleisch, Ziegenkäse, Lammfleisch, Meeresfrüchte, aromatische Pflanzen?

Verpflegung vor Ort.

