CONCOURS DE PECHE A L’AMERICAINE Pouilly-sur-Meuse, 2 juillet 2023, Pouilly-sur-Meuse.

Pouilly-sur-Meuse,Meuse

Organisé par Les Goujons et la Rossette de Stenay-Pouilly – Ouvert à tous

Concours en deux manches : 9h – 12h / 14h – 17h

Sans changement de place.

La somme des inscriptions sera reversée par secteurs

Longueur des cannes limité à 11,50 m

Rendez-vous à 6h45 / 40 € par équipes

Inscriptions avant le 01/07 auprès de Mr Thiery Michel par téléphone

Buvette et restauration sur place. Adultes

Dimanche 2023-07-02 06:45:00 fin : 2023-07-02 17:00:00. 40 EUR.

Pouilly-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est



Organized by Les Goujons et la Rossette de Stenay-Pouilly – Open to all

Competition in two rounds: 9am – 12pm / 2pm – 5pm

No change of place.

All entries will be donated to each sector

Rod length limited to 11.50 m

Meeting at 6.45 am / 40 ? per team

Registration before 01/07 with Mr Thiery Michel by phone

Refreshments and catering on site

Organizado por Les Goujons et la Rossette de Stenay-Pouilly – Abierto a todos

Concurso en dos rondas: 9h-12h / 14h-17h

Sin cambio de lugar.

Las inscripciones se repartirán por sectores

Longitud de la caña limitada a 11,50 m

Reunión a las 6h45 / 40€ por equipo

Inscripción antes del 01/07 con el Sr. Thiery Michel por teléfono

Refrescos y catering in situ

Organisiert von Les Goujons et la Rossette de Stenay-Pouilly – Offen für alle

Wettbewerb in zwei Runden: 9h – 12h / 14h – 17h

Ohne Wechsel der Plätze.

Die Summe der Einschreibungen wird nach Sektoren gespendet

Länge der Ruten auf 11,50 m begrenzt

Treffpunkt um 6.45 Uhr / 40 ? pro Team

Anmeldungen vor dem 01/07 bei Herrn Thiery Michel per Telefon

Getränke und Essen vor Ort

