Découverte ludique des rapaces nocturnes Vendredi 17 mars, 19h00

Inscription obligatoire sur le site de la LPO AURA : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/evenements/decouverte-ludique-des-rapaces-nocturnes/ Les bénévoles de la LPO, en partenariat avec Madeleine Environnement, vous invitent à venir tester vos connaissances sur les rapaces nocturnes d’une façon ludique !

En effet, ils vous proposeront un Quizz pour vous aider à mieux connaitre les différentes espèces présentent dans notre département.

Prenez votre smatphone, il vous servira pour répondre aux questions !

Inscription obligatoire via le formulaire !

Enfants : A partir de 8 ans accompagnés d'un adulte Pour s'inscrire : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/evenements/decouverte-ludique-des-rapaces-nocturnes/

2023-03-17T18:00:00+00:00 – 2023-03-17T19:30:00+00:00

