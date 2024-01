Stage-découverte de l’Aviation Aéroclub du Bassin Minier Pouilloux, samedi 24 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 14:00:00

fin : 2024-08-24 18:00:00

Proposé par l’Aéroclub du Bassin Minier.

Le stage fera aborder le milieu aéronautique en une petite matinée ou après-midi et présentera le vol de l’avion et son pilotage de façon simple et compréhensible pour tous, la vie en aéro-club, la façon d’apprendre, les possibilités offertes aux pilotes, la plate-forme avec les installations, les avions du club et l’atelier de mécanique. Et comme rien ne remplace le vécu.

La session se termine par un vol de 30 minutes pour découvrir le plaisir du vol moteur et voir la région de plus haut.

Dès 14 ans.

Aéroclub du Bassin Minier 2 rue de l’Aérodrome

Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté club-acbm@wanadoo.fr



