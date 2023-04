Marché traditionnel, 2 juillet 2023, Pouillon.

Marché aux halles de Pouillon tous les 1er dimanches du mois avec de nombreux exposants alimentaires et non alimentaires, commerçants, artisans, producteurs locaux. Animations occasionnelles. Buvette et en-cas..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 13:00:00. .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Market in the market hall of Pouillon every 1st Sunday of the month with numerous food and non-food exhibitors, shopkeepers, craftsmen, local producers. Occasional animations. Refreshments and snacks.

Mercado en las Halles de Pouillon todos los primeros domingos de mes con numerosos puestos de alimentación y no alimentación, comerciantes, artesanos y productores locales. Animaciones ocasionales. Refrescos y tentempiés.

Markt in den Markthallen von Pouillon an jedem 1. Sonntag im Monat mit zahlreichen Ausstellern aus dem Lebensmittel- und Non-Food-Bereich, Händlern, Handwerkern und lokalen Produzenten. Gelegentliche Animationen. Getränke und Snacks.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans