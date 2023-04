Festival des Abbayes (Trio Sora : piano, violoncelle, violon) Eglise Saint Martin, 25 juin 2023, Pouillon.

Trio Sora

Fanny Feodoroff : Violon

Angèle Legasa : Violoncelle

Pauline Chesnais : Piano

« Entrée fracassante (…) La fortune sourit aux audacieuses qui se hissent au sommet d’une discographie de haut vol. » (Choc de Classica – mars 2021)

Réservation conseillée.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 20:00:00. EUR.

Eglise Saint Martin

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sora Trio

Fanny Feodoroff : Violin

Angèle Legasa : Cello

Pauline Chesnais : Piano

« A smashing entry (…) Fortune smiles on the bold ones who rise to the top of a high-flying discography (Choc de Classica – March 2021)

Reservation recommended

Trío Sora

Fanny Feodoroff : Violín

Angèle Legasa : Violonchelo

Pauline Chesnais : Piano

« Una entrada aplastante (…) La fortuna sonríe a los audaces que se elevan a lo más alto de una discografía de altos vuelos (Choc de Classica – Marzo 2021)

Reserva recomendada

Trio Sora

Fanny Feodoroff: Violine

Angèle Legasa: Violoncello

Pauline Chesnais: Klavier

« Aufsehenerregender Auftritt (…) Das Glück lächelt den Wagemutigen zu, die sich an die Spitze einer hochkarätigen Diskographie setzen. » (Choc de Classica – März 2021)

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans