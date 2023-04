Printemps taurin, 20 mai 2023, Pouillon.

Pouillon vous accueille pour deux jours de festivités autour de la course landaise, de la tauromachie et du patrimoine culturel gascon : course landaise, repas….

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pouillon welcomes you for two days of festivities around the landaise race, bullfighting and the Gascon cultural heritage: landaise race, meal…

Pouillon le acoge durante dos días de fiesta en torno a la carrera de las Landas, la tauromaquia y el patrimonio cultural gascón: carrera de las Landas, comida…

Pouillon empfängt Sie zu zwei Tagen voller Festlichkeiten rund um das Landaise-Rennen, den Stierkampf und das kulturelle Erbe der Gascogne: Landaise-Rennen, Essen…

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans