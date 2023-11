Festival Pouillon Capitale du Monde Hall des Sports, 10 novembre 2023, POUILLON.

Festival Pouillon Capitale du Monde Hall des Sports. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

À l’affiche, Muyayo Rif, Mägo de Oz et le DJ Fabien Mansas, tous les 3 prêts à vous faire vibrer ! Mago De Oz, groupe de Rock Celtique légendaire, va vous faire vivre une expérience musicale unique qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit pour leur seule date en France ! Plongez dans l’ambiance festive et déchaînée de Muyayo Rif, le groupe catalan qui mélange reggae, ska et punk pour une soirée encore plus dingue ! Et ce n’est pas tout… Fabien Mansas assurera un DJ set rock qui vous fera vibrer au rythme des meilleurs sons pour bien terminer cette soirée de folie ? N’hésitez plus et venez nous rejoindre pour passer une soirée de folie ! Buvette / Restauration sur place. Festival Pouillon Capitale du Monde Festival Pouillon Capitale du Monde

Votre billet est ici

Hall des Sports POUILLON 212 Rue des Ecoles Landes

