CONCERT BUVETTE GRATUITE Guinguette Le Hibou, 22 septembre 2023, Pouillé-les-Côteaux.

Buvette gratuite, c’est du violon sur System of a down et Blur, du Saxo sur Sting, du mélange de Tina Turner avec Celine Dion sur fond de guitare, percus et basse.

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-22 . .

Guinguette Le Hibou Plan d’eau

Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Free refreshment, it’s violin on System of a down and Blur, Saxo on Sting, mix of Tina Turner with Celine Dion on a background of guitar, percussions and bass

Refresco gratis, es violín en System of a down y Blur, Saxo en Sting, mezclando a Tina Turner con Celine Dion sobre un fondo de guitarra, percusión y bajo

Kostenlose Getränke, es gibt Violine zu System of a down und Blur, Saxofon zu Sting, eine Mischung aus Tina Turner und Celine Dion mit Gitarre, Schlagzeug und Bass

Mise à jour le 2023-04-11 par eSPRIT Pays de la Loire