SPECTACLE MUSICAL ANISETTE ET LES GLAÇONS Guinguette Le Hibou Pouillé-les-Côteaux Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pouillé-les-Côteaux SPECTACLE MUSICAL ANISETTE ET LES GLAÇONS Guinguette Le Hibou, 28 juillet 2023, Pouillé-les-Côteaux. Spectacle musical rétro et burlesque, chanson française, cabaret et humour..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Guinguette Le Hibou Plan d’eau

Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Retro and burlesque musical show, French song, cabaret and humor. Espectáculo musical retro y burlesco, canción francesa, cabaret y humor. Musikalische Retro- und Burlesque-Show, französisches Chanson, Kabarett und Humor. Mise à jour le 2023-04-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pouillé-les-Côteaux Autres Lieu Guinguette Le Hibou Adresse Guinguette Le Hibou Plan d'eau Ville Pouillé-les-Côteaux Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Guinguette Le Hibou Pouillé-les-Côteaux

Guinguette Le Hibou Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouille-les-coteaux/

SPECTACLE MUSICAL ANISETTE ET LES GLAÇONS Guinguette Le Hibou 2023-07-28 was last modified: by SPECTACLE MUSICAL ANISETTE ET LES GLAÇONS Guinguette Le Hibou Guinguette Le Hibou 28 juillet 2023 Guinguette Le Hibou Pouillé-les-Côteaux

Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique