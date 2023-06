ARTS AUX JARDINS POUILLAT 01250 Pouillat, 21 juillet 2023, Pouillat.

ARTS AUX JARDINS 21 – 30 juillet POUILLAT 01250 Entrée Libre

Musique/ Danse/ Exposition

A la croisée des arts, il s’ouvre cette année en direction des Beaux Arts, tout en continuant ses incursions vers à la danse et la poésie.

Une programmation éclectique et des artistes chercheurs, défricheurs.

Cet évènement s’intéresse aux formes contemporaines de créations dans des domaines variés. Pour cette édition, il fera également une escapade vers les musiques anciennes et traditionnelles.

Arts aux jardins est né à la suite de la crise sanitaire, pour répondre à un nécessaire besoin de se retrouver et de partager tout en découvrant des propos artistiques.

Il se situe dans un espace privilégié par son calme et le charme de l’environnement, autant que par la qualité de son patrimoine architectural traditionnel.

C’est un véritable défi, puisqu’il se déroule depuis deux saisons à Pouillat (01250), village enclavé de 80 habitants à la limite Nord-Ouest de l’Ain.

Il s’agit de la troisième saison de cet événement, qui est ponctué d’actions annuelles (cf site internet).

L’idée est de perdurer en mélant actions artistiques et culturelles (via l’espace du studio labyrinth, propice à l’enregistrement, la création nouvelles technologies et plus tard les résidences).

Les artistes sont pour une grande majorité locaux et régionaux. Ils sont présents dans la durée sur le projet.

L’ensemble des activités de l’association se veut d’encourager le développement culturel dans cet environnement rural (cf. statuts de l’asociation).

Communication dématérialisée favorisée

Programmation d’artistes locaux (réduction des coûts de transports)

Achat de denrées périssables en circuit court

Partenariat avec les campings des villages alentours (réduction de déplacement des publics éloignés)

Construction de toilettes sèches par la menuiserie locale (partenariat).

Verres et vaisselle recyclable.

© Valérie Darmedru