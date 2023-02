Pouguestivales, 23 juin 2023, Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux.

2023-06-23 20:00:00 – 2023-09-01 22:30:00

EUR 0 0 Les Pouguestivales, ce sont des concerts gratuits à Pougues-les-Eaux chaque vendredi de juillet et août !

1er juillet : Vintage and Friends au Casino (années 60 à nos jours)

8 juillet : Florence Pariot à l’Olympique (musique actuelle et guinguette)

22 juillet : Vincent Cournède au restaurant de la Gare (années 80 à nos jours)

29 juillet : Oceanic à la Crêperie le Goéland (variété française et internationale)

5 août : You & Me au Casino (pop)

12 août : The Dizasters (rock garage français – lieu communiqué ultérieurement)

19 août : Showguns à Carrefour Contact (rock français)

26 août : Larsenn à 19h30 suivi de Spys à 21h30 au Parc Thermal (rock)

jaimepougues@gmail.com +33 6 74 66 85 01 https://jaimepougues.jimdo.com/manifestations/pouguestivales/

