Pouguestivales avec SPYS Pougues-les-Eaux, 13 août 2021-13 août 2021, Pougues-les-Eaux. Pouguestivales avec SPYS 2021-08-13 20:00:00 – 2021-08-06 22:30:00 Parc Thermal Avenue Conti

Pougues-les-Eaux Nièvre Pougues-les-Eaux EUR Les Pouguestivales, ce sont des concerts gratuits à Pougues-les-Eaux chaque été !

Dans un contexte sanitaire difficile, le festival s’adapte pour proposer des soirées en toute sécurité.

jaimepougues@gmail.com https://jaimepougues.jimdo.com/manifestations/pouguestivales/

Dans un contexte sanitaire difficile, le festival s’adapte pour proposer des soirées en toute sécurité.

