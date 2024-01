Salon des antiquaires Salle du Parc de la Mairie Pougues-les-Eaux, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Durant le weekend du 17 et 18 février à la salle du parc Simone Veil de POUGUES LES EAUX, venez chiner au salon des antiquaires sur plus de 20 stands.

20 professionnels accueilleront les amateurs et collectionneurs de mobiliers du 18ème et 19ème siècles, mobiliers art-déco, tableaux, verreries, cristal, céramique, art de la table, argenteries, lustres, miroirs, scultures, bronzes, tapis d’orient….

Sur les 2 jours, ouvert de 9h à 18h.

Tarifs 3€.

Parking sur place.

Salle du Parc de la Mairie Parc Simone Veil

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



