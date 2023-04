Monsieur Mouch // West Cat Story 7 Rue des Merveilles, 20 juillet 2023, Pougne-Hérisson.

Les chiens ne font pas des chats ! Depuis la nuit des temps, les rapports entre les chiens et les chats sont toujours un peu compliqués. Mais, dans ce quartier c’est plutôt calme. Les chats se font discrets et les chiens aboient sur le facteur.

Jusqu’au jour où arrivent de nouveaux habitants et leur chat Moustafa. Il est téméraire, un peu naïf et son arrivée réveille de vieilles rancœurs. Mais sa rencontre avec Toto, un vieux chien solitaire, sera peut-être la clef d’une bonne entente dans le quartier…

West Cat Story est un conte chanté pour les enfants, à faire aboyer les papas et miauler les mamans !

Écriture et interprétation : Monsieur Mouch

Tout public à partir de 5 ans..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

7 Rue des Merveilles Le Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dogs don’t make cats! Since the dawn of time, the relationship between dogs and cats has always been a bit complicated. But in this neighborhood it is rather quiet. The cats are discreet and the dogs bark at the letter carrier.

Until the day when new residents arrive with their cat Moustafa. He is reckless, a bit naive and his arrival awakens old grudges. But his meeting with Toto, an old and lonely dog, will perhaps be the key to a good understanding in the neighborhood?

West Cat Story is a tale sung for children, to make daddies bark and mommies meow!

Written and performed by Mr. Mouch

For all audiences from 5 years old.

Los perros no hacen a los gatos Desde la noche de los tiempos, la relación entre perros y gatos siempre ha sido un poco complicada. Pero en este barrio es más bien tranquila. Los gatos son discretos y los perros ladran al cartero.

Hasta el día en que llegan unos nuevos vecinos y su gato Moustafa. Es imprudente, un poco ingenuo y su llegada despierta viejos rencores. Pero su encuentro con Toto, un viejo perro solitario, puede ser la clave para llevarse bien con los demás residentes

West Cat Story es un cuento cantado para niños, ¡para hacer ladrar a los papás y maullar a las mamás!

Guión e interpretación: Monsieur Mouch

Para todos los públicos a partir de 5 años.

Hunde machen keine Katzen! Seit Anbeginn der Zeit ist die Beziehung zwischen Hunden und Katzen immer ein wenig kompliziert. In dieser Gegend ist es jedoch ziemlich ruhig. Die Katzen verhalten sich unauffällig und die Hunde bellen den Postboten an.

Bis eines Tages neue Bewohner und ihr Kater Moustafa ankommen. Er ist leichtsinnig, ein wenig naiv und seine Ankunft weckt alten Groll. Doch seine Begegnung mit Toto, einem alten, einsamen Hund, könnte der Schlüssel zu einem guten Miteinander in der Nachbarschaft sein

West Cat Story ist eine Geschichte mit Gesang für Kinder, die Väter bellen und Mütter miauen lässt

Schriftsteller und Darsteller: Monsieur Mouch

Für alle ab 5 Jahren.

