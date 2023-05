Bal trad’ avec Oyun Quartet 7 Rue des Merveilles, 24 juin 2023, Pougne-Hérisson.

Il y a bin longtemps qu’on n’avait pas danser comme ça !

Pour animer le bal, ce sont les 4 musiciens d’Oyun Quartet qui vont chauffer la piste. Violon, clarinette et accordéons vous entraineront dans ce délice dansé, énergique et rondement bien mené.

Peur de s’emmêler les guiboles ? Pas de panique ! Une initiation aux danses poitevines est prévu pour tous les pieds gauches, de 16h33 à 18h03.

En partenariat avec l’UPCP-Métive et le Conservatoire de Musique de la communauté de communes Parthenay-Gâtine

Thomas Badeau : Clarinette et chant

Julien Evain : Accordéon diatonique et chant

Camille Jagueneau : Violon et chant

Jean-Marie Jagueneau : Accordéon diatonique et chant.

7 Rue des Merveilles Le Jardin du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s been a long time since we’ve danced like this!

To animate the ball, the 4 musicians of Oyun Quartet will heat up the dance floor. Violin, clarinet and accordions will lead you in this energetic and well conducted dance delight.

Afraid of getting your legs tangled? No need to panic! An initiation to Poitevin dances is planned for all left feet, from 4:33 pm to 6:03 pm.

In partnership with the UPCP-Métive and the Conservatoire de Musique de la communauté de communes Parthenay-Gâtine

Thomas Badeau : Clarinet and singing

Julien Evain : Diatonic accordion and singing

Camille Jagueneau : Violin and singing

Jean-Marie Jagueneau : Diatonic accordion and singing

¡Hacía mucho tiempo que no bailábamos así!

Los 4 músicos del Cuarteto Oyun calentarán la pista de baile. Violín, clarinete y acordeones te guiarán en esta delicia de baile enérgico y bien dirigido.

¿Teme que se le enreden las piernas? ¡Que no cunda el pánico! Está prevista una iniciación a las danzas poitevinas para todos los pies izquierdos, de 16.33 a 18.03 h.

En colaboración con la UPCP-Métive y el Conservatoire de Musique de la communauté de communes Parthenay-Gâtine

Thomas Badeau : Clarinete y canto

Julien Evain : Acordeón diatónico y canto

Camille Jagueneau : Violín y canto

Jean-Marie Jagueneau : Acordeón diatónico y canto

Es ist schon lange her, dass wir so getanzt haben!

Die vier Musiker des Oyun-Quartetts werden die Tanzfläche zum Kochen bringen. Violine, Klarinette und Akkordeon werden Sie in diesen energiegeladenen und gut geleiteten Tanzgenuss hineinziehen.

Haben Sie Angst, sich zu verheddern? Keine Panik! Für alle Linksfüße gibt es von 16:33 bis 18:03 Uhr eine Einführung in die Tänze der Poitevine.

In Zusammenarbeit mit der UPCP-Métive und dem Conservatoire de Musique de la communauté de communes Parthenay-Gâtine

Thomas Badeau: Klarinette und Gesang

Julien Evain: Diatonisches Akkordeon und Gesang

Camille Jagueneau: Violine und Gesang

Jean-Marie Jagueneau: Diatonisches Akkordeon und Gesang

