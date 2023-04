Labo des Contes – Végétal Légendaire 7 rue des Merveilles, 19 avril 2023, Pougne-Hérisson.

Des Labos pour jouer avec les mots ! Tous les mercredis des vacances scolaires, plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Derrière chaque plante se cache un univers. Arpentez le Jardin des Histoires, touchez, sentez, et imaginez : quel pourrait être le pouvoir magique de la plante qui se trouve dans vos mains ?…

Construisez votre légende collectivement avec les dés à histoires, pour donner vie aux végétaux qui vous entourent !

Durée : 1h33.

7 rue des Merveilles Jardin du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Labs to play with words! Every Wednesday during the school vacations, dive into the world of storytelling with workshops to play with the tale.

Behind each plant hides a universe. Walk through the Story Garden, touch, smell and imagine: what could be the magical power of the plant in your hands?

Build your legend collectively with the story dice, to give life to the plants that surround you!

Duration : 1h33

¡Laboratorios para jugar con las palabras! Todos los miércoles durante las vacaciones escolares, sumérgete en el mundo de la narración gracias a los talleres para jugar con el cuento.

Detrás de cada planta se esconde un mundo. Pasea por el Jardín de los Cuentos, toca, huele e imagina: ¿cuál puede ser el poder mágico de la planta que tienes entre las manos?

Construye colectivamente tu leyenda con el dado de los cuentos, ¡para dar vida a las plantas que te rodean!

Duración: 1h33

Labos, um mit Worten zu spielen! Jeden Mittwoch in den Schulferien können Sie in Workshops in die Welt der Märchen eintauchen.

Hinter jeder Pflanze verbirgt sich ein Universum. Gehen Sie durch den Garten der Geschichten, berühren, riechen und stellen Sie sich vor: Welche magische Kraft könnte die Pflanze in Ihren Händen haben?

Bauen Sie Ihre Legende gemeinsam mit den Geschichtenwürfeln auf, um die Pflanzen um Sie herum zum Leben zu erwecken!

Dauer: 1h33

