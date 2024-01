Atelier mosaïque et poésie LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson, samedi 10 février 2024.

Atelier mosaïque et poésie LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:03:00

fin : 2024-02-10 19:03:00

Artiste mosaïste depuis plus de vingt ans, à 61 ans, Marie HESNI créé, en intuition autour des formes, couleurs et reliefs à l’aide de divers matériaux, des mosaïques. Certains sont faits à partir de récup, qu’elle-même met à l’honneur Depuis peu Marie s’amuse à faire danser sa plume sur le papier et à faire naître des poèmes sous ses doigts !

Soyez au rendez-vous pour un atelier poésie et mosaïque de 16h03 à 19h03 ! Si vous souhaitez repartir avec un de ses livres de poésie, vous pourrez ! Ils seront disponible à la vente au Cordon !

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lenombril@nombril.com



