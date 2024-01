Sortie de résidence Fuguer or not fuguer LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson, vendredi 9 février 2024.

Sortie de résidence Fuguer or not fuguer LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:33:00

fin : 2024-02-09

Sortie de résidence ! Il s’agit de voir une étape de création de ce spectacle. Ces rencontres sont imaginées comme des échanges permettant à vous, public, de voir le processus de création d’un spectacle, et à l’artiste de se confronter à un premier regard extérieur.

Fuguer or not fuguer c’est l’histoire d’un père passionné de marche assistant au plongeon de son fils dans le monde virtuel. Récit sur la paternité, la filiation et la transmission, l’histoire explore cette difficile liberté au cœur du lien intergénérationnel.

Sortie de résidence ! Il s’agit de voir une étape de création de ce spectacle. Ces rencontres sont imaginées comme des échanges permettant à vous, public, de voir le processus de création d’un spectacle, et à l’artiste de se confronter à un premier regard extérieur.

Fuguer or not fuguer c’est l’histoire d’un père passionné de marche assistant au plongeon de son fils dans le monde virtuel. Récit sur la paternité, la filiation et la transmission, l’histoire explore cette difficile liberté au cœur du lien intergénérationnel.

.

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lenombril@nombril.com



L’événement Sortie de résidence Fuguer or not fuguer Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2024-01-17 par CC Parthenay Gâtine