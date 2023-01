Poudlard Universe Orthez, 10 février 2023, Orthez .

Poudlard Universe

21 Avenue de la Moutète Maison Batcave Orthez Pyrénées-Atlantiques Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète

2023-02-10 – 2023-02-10

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

20h : A l’occasion de la sortie internationale du jeu vidéo « Hogwarts legacy », venez vous restaurer à Bordagame et participez au quiz abracadabrantesque sur l’univers du célèbre sorcier ! La soirée sera animée par l’association Batcave Game et les gagnants recevront des cadeaux plus magiques les uns que les autres !

20h : A l’occasion de la sortie internationale du jeu vidéo « Hogwarts legacy », venez vous restaurer à Bordagame et participez au quiz abracadabrantesque sur l’univers du célèbre sorcier ! La soirée sera animée par l’association Batcave Game et les gagnants recevront des cadeaux plus magiques les uns que les autres !

+33 6 19 22 19 04 Bordagame

BORDAGAME

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Orthez

dernière mise à jour : 2023-01-23 par