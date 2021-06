POUDLARD ACADEMY Centre Montagne Arméra, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Valmeinier.

POUDLARD ACADEMY

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Centre Montagne Arméra

Quoi et comment? Un séjour de 5 jours du LUNDI AU VENDREDI, en immersion totale. Une semaine d’activités autour de l’univers d’Harry Potter avec des activités en anglais: cours de potions magiques, tournois sportifs, cuisine des sorciers, contes et légendes des sorciers. Cours d’anglais quotidiens. Une mise en relation de cahque activité proposée avec les 5 domaines de compétences du socle. (cf projet éducatif) Encdarement par des enseignants et des animateurs diplômés et/ou des prestataires qualifiés. Une pédagogie individualisée mise en place par des enseignants et des étudiants qui se destinent à l’enseignement. Des petits groupes de 8 jeunes maximum pour les activités et une session d’environ 24 jeunes. Pourquoi? Proposer une continuité pédagogique dans un esprit de liberté et de détente. Se perfectionner en anglais par le jeu. Pour qui? Tous les jeunes de 10 à 14 ans passioné par l’univers d’Harry Potter et:ou souhaitant progresser en anglais. Où et quand? Au Centre Montagne l’Arméra, à l’orée de la forêt et des grands espaces. Le centre est spacieux avec des chambres de 2 à 5 lits. Il est équipé d’une salle de projection, d’une salle de sport, d’une salle de jeux, d’une ludothèque, d’une salle cheminée et de diverses salles d’activités dédiées. La restauration se fait sur place, cuisine familiale et généreuse dans le strict respect des normes sanitaires. A Valmeinier, station village située en Maurienne à 1500m d’altitude. Entre le 19 juillet et le 30 juillet 2021 Petit plus, création d’une « Gazette du sorcier »

499

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Montagne Arméra 73450 VALMEINIER Valmeinier Savoie



