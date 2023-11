Atelier portrait Poudenx, 25 novembre 2023, Poudenx.

Poudenx,Landes

Poudenx Image vous invite à leur traditionnel « atelier portait ».

Prise de vue gratuites, expo photo, visite libre.

Pour Noël, offrez des portraits !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Poudenx 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Poudenx Image invites you to their traditional « portrait workshop ».

Free photo shoots, photo exhibition, open house.

Give the gift of portraits this Christmas!

Poudenx Image le invita a su tradicional « taller de retratos ».

Sesiones fotográficas gratuitas, exposición fotográfica, jornada de puertas abiertas.

¡Regala retratos estas Navidades!

Poudenx Image lädt Sie zu ihrem traditionellen « Atelier portait » ein.

Kostenlose Aufnahmen, Fotoausstellung, freie Besichtigung.

Verschenken Sie zu Weihnachten Porträts!

Mise à jour le 2023-11-16 par Landes Chalosse