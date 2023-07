Fêtes locales Poudenx, 14 juillet 2023, Poudenx.

Poudenx,Landes

Fêtes locales : repas, animations musicales et animations enfants….

2023-07-14 fin : 2023-07-16 . .

Poudenx 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Traditional local village feast, with different kinds of animations (Meals, village dance…)

Fiestas tradicionales locales, con diferentes animaciones (Comidas, bailes…)

Lokale Feste: Mahlzeiten, musikalische Unterhaltung und Kinderanimation…

