Poucette Théâtre Pixel Paris

Paris

Poucette Théâtre Pixel, 9 avril 2023, Paris. Du dimanche 09 avril 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

dimanche

de 14h00 à 15h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans. payant Tarifs dès 7 € Basé sur le conte original de Hans Christian Andersen, Poucette raconte l’histoire d’une petite fille, séparée trop tôt de sa famille, qui va grandir au travers de ses aventures et ses rencontres. C’est l’histoire d’une petite fille, séparée trop tôt de sa famille, qui va grandir au travers de ses aventures et ses rencontres. Poucette découvrira les rapports humains au travers de ses intéractions. Elle va apprendre à écouter, exprimer ses besoins et ses désirs pour choisir ce qu’elle a envie de vivre et ce qu’elle veut devenir. Poucette est un personnage qui ne se décourage jamais. Elle interroge le monde de son regard naïf et apprend à se battre pour ce qu’elle croît. Notre version de Poucette est une ode à la liberté de choisir sa vie, à l’égalité des droits et au courage. Mise en scène : Cédric Ingard Interprètes : Florence Deplanque, Julie d’Herbès Illustrations : Barbara Audouard, Julie d’Herbès, Paw Terren Paroles et Musique : Florence Deplanque, Julie d’Herbès Théâtre Pixel 8 Rue Championnet 75018 Paris Théâtre Pixel – 18 Rue Championnet, 75018 Paris Contact : https://www.sursalt.net/poucette https://www.facebook.com/sursalt https://www.facebook.com/sursalt https://www.theatrepixel.org/poucette

