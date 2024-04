Poucette ou une odyssée miniature – Cie Heureux les Fêlés Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, dimanche 26 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-26 17:00 – 17:45

Gratuit : non 7 € / 10 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Conte / Marionnettes miniatures. C’est l’histoire d’une petite fille pas comme les autres. Aussi grande qu’une fraise, aussi petite qu’un doigt. Elle s’appelle Poucette. Mais ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas rêver à de grandes aventures ! Suivez Poucette dans son odyssée miniature au cœur de la nature… Écriture, mise en scène et interprétation : Lucile Bariou Jeune public à partir de 3 ans Durée : 45 min.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr