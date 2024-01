Poucette Ecole Anne Pierjean Crest (26) Ecole Anne Pierjean Crest, vendredi 16 février 2024.

Poucette Ecole Anne Pierjean Crest (26) Poucette Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 10 ans Vendredi 16 février 2024, 10h00 Ecole Anne Pierjean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T10:00:00+01:00 – 2024-02-16T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T10:00:00+01:00 – 2024-02-16T11:00:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Ecole Anne Pierjean Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes