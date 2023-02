POUCETTE D’APRES LE CONTE D’ANDERSEN THEATRE DE JEANNE, 8 février 2023, NANTES.

POUCETTE D’APRES LE CONTE D’ANDERSEN THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 14:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Conte théâtralisé musical de et par Véronique Balme à partir de 3 ans GROS SUCCÈS : REPRISE ! Véronique Balme, l’auteure et interprète de « Une lumière pour Noël », « Fourmi de Pain » et « Un caméléon à Paris », revient au Théâtre de Jeanne avec l’un de ses plus gros succès ! Adapté du conte d’Andersen, « Poucette » met en jeu dans un écrin de draps de soie, avec humour et poésie entre gigantisme et miniature, les aventures d’une toute petite fille, mais alors, toute petite ! « Qu’il est difficile d’être toute petite, pense Poucette ! » Née dans une tulipe, elle va faire de bien étranges rencontres, telles celle avec un crapaud visqueux, un hanneton grognon, une taupe glauque, jusqu’à une hirondelle qui la guidera jusqu’au pays des fleurs où l’attend son prince. « Il faut toujours écouter ce que nous murmure le vent, le souffle des éléments. Même le plus discret des chants amène à l’oreille de celui qui entend des histoires à aimer. » Alliant la douceur d’un conte à une interprétation théâtralisée, Véronique Balme va faire évoluer son personnage principal en le faisant s’adapter aux diverses situations rencontrées, utilisant tant marionnettes que sa propre personne. Hauts en couleurs, les décors et costumes vont de succéder, se transformer tout en poésie et en ingéniosité pour inciter l’imaginaire du jeune public à transcender l’espace scénique et voyager en même temps que l’héroïne du conte. Drôle, esthétique, poétique, intelligent et participatif ! EUR10.0 10.0 euros

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

.2023-02-08.

