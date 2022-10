Poucette Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

Poucette Avallon, 19 février 2023, Avallon. Poucette

Cinéma Le Vauban Rue Maréchal Foch Avallon Yonne Rue Maréchal Foch Cinéma Le Vauban

2023-02-19 16:00:00 – 2023-02-19 16:35:00

Rue Maréchal Foch Cinéma Le Vauban

Avallon

Yonne EUR 2 5 Spectacle de dessin en sable et musique en direct. Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Librement adapté du conte d’Andersen, Poucette nous invite à la suivre en mettant nos pas dans les siens,

