Poucet pour les grands – Les Laborateurs Théâtre Jules Julien, 24 septembre 2021, Toulouse.

Poucet pour les grands – Les Laborateurs

du vendredi 24 septembre au mardi 28 septembre à Théâtre Jules Julien

### Théâtre Tout le monde connaît l’histoire de Poucet et ses petits cailloux, de son arrivée dans la maison de l’Ogre qui égorgera en pleine nuit et par erreur ses sept malheureuses petites filles… Celles-ci ne jouent chez Perrault que les « utilités » : muettes et endormies, elles ne sont là que pour se faire trucider en lieu et place de Poucet et ses frères ! Et si on leur donnait enfin la parole ? Et si on imaginait la rencontre de Poucet du point de vue des ogresses, et surtout de la cadette : végétarienne au milieu de carnassiers, elle passe ses journées seule à dévorer des livres, et notamment Le petit Poucet… Aussi, lorsque ce dernier la croise en lisière de forêt, elle le reconnaît immédiatement ! Elle sait la mort abominable qui l’attend, elle et ses soeurs, si Poucet obtient ce soir refuge chez ses parents… Comment échapper à la fatalité d’un récit comme d’un destin tout tracé ? Comment ne pas subir l’Histoire pour la réécrire à sa manière propre ? Poucet, pour les grands, par-delà sa jubilation et sa cocasserie, est surtout affaire de résistance et de résilience. ### Infos pratiques * Vendredi 24 septembre à 14h30 * Lundi 27 septembre à 14h30 et 19h * Mardi 28 septembre à 10h et 14h30 * Durée : 1h15 * À partir de 7 ans

De 3,50€ à 12€

Culture

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T15:45:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T15:45:00;2021-09-27T19:00:00 2021-09-27T20:15:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T11:15:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T15:45:00