POUCET POUR LES GRANDS

2023-03-25 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-25 CIE LES LABORATEUR.TRICES ( 31 )

Tout public > 7 ans. Durée 1h

Quand le Petit Poucet s’approche de la maison qu’il a repérée en pleine forêt, il tombe nez-à-nez sur une des 7 filles de l’Ogre… Elle le reconnaît immédiatement : elle passe ses journées dehors à dévorer des livres et elle se rappelle très bien du conte de Perrault ! Là, c’est épouvantable ! Car si Poucet et ses frères entrent dans la maison de l’Ogre, cela va se terminer par l’égorgement en pleine nuit de toutes les ogresses ! Mais peut-on échapper à ce qui est déjà écrit ?

Texte écrit par Gilles Granouillet. culture.pennautier@orange.fr +33 4 68 11 45 32 https://pennautier.fr/theatre-na-loba-saison-2018-2019/ dernière mise à jour : 2022-10-10 par

