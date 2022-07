Poucet, pour les Grands, 13 décembre 2022, .

Poucet, pour les Grands



2022-12-13 20:30:00 – 2022-12-13 21:30:00

8 8 EUR Mardi 13 décembre à 20h30

POUCET, POUR LES GRANDS

Compagnie du Brouillard

Spectacle à partir de 8 ans

Dans cette version, nous pouvons retrouver les fondamentaux du conte de Charles Perrault qui représentent le passage initiatique de l’enfance à l’âge adulte. Chacun se souvient de la maison, de l’ogre et de ses filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger au milieu de la nuit.

Poucet, pour les Grands s’inspire de cet instant précis du conte et imagine la rencontre entre le Petit Poucet et les ogresses, plus particulièrement avec la plus jeune d’entre elles. Elle, qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres. Alors cette histoire, elle la connaît déjà.

Texte : Gilles Granouillet

Mise en scène : Christophe Vincent

Jeu : Francine Gaonach / Mélanie Manuélian / Fabrice Michel

Scénographie : Alain Deroo

Musique : Boris Magnin

Vidéo : Pierre-Antoine Boillon

Costumes : Nadia Genez

Régie générale : Tony Galliano

Chargée de production : Coralie Basset

Production : en cours Compagnie du Brouillard

Coproduction : Côté Cour / CDN Besançon Franche-Comté / La Minoterie Dijon (21)

Soutiens : D.R.A.C. Bourgogne Franche-Comté / Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté / Conseil Départemental du Doubs / Ville de Besançon / Théâtre de Morteau / Espace Culturel des Forges de Fraisans / Communauté de Commune des Deux Vallées Vertes / MJC Palente, Besançon / Festival international à Pas Contés, ABC, Dijon / Mi-Scène, Poligny / La Fraternelle, Saint-Claude / La Maison – Nevers Agglomération.

Mardi 13 décembre à 20h30

POUCET, POUR LES GRANDS

Compagnie du Brouillard

Spectacle à partir de 8 ans

Dans cette version, nous pouvons retrouver les fondamentaux du conte de Charles Perrault qui représentent le passage initiatique de l’enfance à l’âge adulte. Chacun se souvient de la maison, de l’ogre et de ses filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger au milieu de la nuit.

Poucet, pour les Grands s’inspire de cet instant précis du conte et imagine la rencontre entre le Petit Poucet et les ogresses, plus particulièrement avec la plus jeune d’entre elles. Elle, qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres. Alors cette histoire, elle la connaît déjà.

Texte : Gilles Granouillet

Mise en scène : Christophe Vincent

Jeu : Francine Gaonach / Mélanie Manuélian / Fabrice Michel

Scénographie : Alain Deroo

Musique : Boris Magnin

Vidéo : Pierre-Antoine Boillon

Costumes : Nadia Genez

Régie générale : Tony Galliano

Chargée de production : Coralie Basset

Production : en cours Compagnie du Brouillard

Coproduction : Côté Cour / CDN Besançon Franche-Comté / La Minoterie Dijon (21)

Soutiens : D.R.A.C. Bourgogne Franche-Comté / Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté / Conseil Départemental du Doubs / Ville de Besançon / Théâtre de Morteau / Espace Culturel des Forges de Fraisans / Communauté de Commune des Deux Vallées Vertes / MJC Palente, Besançon / Festival international à Pas Contés, ABC, Dijon / Mi-Scène, Poligny / La Fraternelle, Saint-Claude / La Maison – Nevers Agglomération.

dernière mise à jour : 2022-07-26 par