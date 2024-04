Poucet Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der, jeudi 20 juin 2024.

Poucet Conte marionettique d’après Charles Perrault par la Cie Héliotrope Jeudi 20 juin, 17h30 Auditorium de la Halle au blé réservation conseillée

Interprétation libre du conte de Perrault avec marionnettes et objets manipulés. Dans un décor de bric et de broc, l’énorme tas de sacs dévoile les personnages du conte, drôles ou inquiétants… et des surprises !

A partir de 6 ans

35 min

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l'Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est

