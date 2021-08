[ POUCE ! ] SALTI – Cie Toujours après minuit / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna Scène Nationale Carré Colonnes, 9 mars 2022, Saint-Médard-en-Jalles.

[ POUCE ! ] SALTI – Cie Toujours après minuit / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna

Scène Nationale Carré Colonnes, le mercredi 9 mars 2022 à 17:00

[ DANSE JEUNE PUBLIC ] ———————— Salti —– ### Cie Toujours après minuit / Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna ### — ### mer. 9 février 17h ### 50 min – à partir de 6 ans ### — Dans le Sud de l’Italie, on guérit les piqûres de la venimeuse taranta par la danse : la tarentelle. Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth mettent cette histoire au cœur d’un conte mystérieux : celui de trois amis isolés du reste du monde, jouant chacun son tour le rôle du malade et ceux des guérisseurs. Dans une mise en scène à la forte théâtralité, qui allie texte, danse, performance et musique, la pièce nous emmène sur des chemins inattendus, nous enivre,… et nous émerveille, tout simplement. — • en partenariat avec la Scène nationale Carré-Colonnes • dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public — + d’infos par ici >> [SALTI](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/salti-festival-pouce-cie-toujours-apres-minuit-9-fev-2022/) * * * Pour les grands et les petits !

tarif plein 12€ – réduit 9€ – jeune 10€

Scène Nationale Carré Colonnes Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gajac Gironde



