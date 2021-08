Floirac M.270 Floirac, Gironde [ POUCE ! ] Pourquoi un arbre est une poule ? Marc Lacourt & Delphine Perret M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

[ POUCE ! ] Pourquoi un arbre est une poule ? Marc Lacourt & Delphine Perret
M.270, le samedi 5 mars 2022 à 11:00

M.270, le samedi 5 mars 2022 à 11:00

[ DANSE JEUNE PUBLIC ] ———————— Pourquoi un arbre est une poule ? ——————————— Marc Lacourt & Delphine Perret —————————— ### sam. 5 février 11h ### env. 35 min – à partir de 4 ans L’auteure Delphine Perret, habile avec les mots comme avec les dessins, et le chorégraphe Marc Lacourt, bricoleur de danses farfelues, jouent dans cette pièce à repenser le monde. Partant du chaos, ce moment où tout peut apparaître, ils s’essaient à d’autres hypothèses, où une poule aurait pu s’ appeler… un arbre. Cherchant le sens des mots, ils imaginent le langage comme une grosse pelote de laine à retricoter. Avec malice, ils font jaillir l’esprit et la danse, entre bricolage et œuvre d’art. — • en partenariat avec la Ville de Floirac • dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public • une coproduction La Manufacture CDCN — + d’infos par ici >> [POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ?](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/1er-regard-sur-pourquoi-un-arbre-est-une-poule-marc-lacourt-6-oct-2021/) * * * Pour les grands et les petits !!

tarif unique 5€

Partant du chaos, ce moment où tout peut apparaître, ils s’essaient à d’autres hypothèses, où une poule aurait pu s’ appeler… un arbre. M.270 Floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T11:35:00

