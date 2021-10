Albi Galerie du Castelvieil Albi, Tarn POUBELLES LA VIE ! Galerie du Castelvieil Albi Catégories d’évènement: Albi

‘Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, les habitants de la butte du Castelviel s’interrogent sur les bons gestes de tri et du recyclage au travers de diverses animations : exposition de l’artiste Zabilou, relooking de meubles et objets avec l’atelier Athanor décor Rue du Castelviel et place Savéne 06 75 70 44 24 Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets Galerie du Castelvieil 10 rue du Castelviel Albi Albi Tarn

