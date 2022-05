Randonnée VVR au cœur de l’appellation Saumur (Nord Vienne) En face de la place de l’Eglise – 8 rue Jeanne Ogeron, 5 septembre 2020 09:30, Pouançay.

Devenu le rendez-vous oenotouristique incontournable en Val de Loire, VVR, orchestré par Interloire, propose pour sa 17e édition, un programme responsable.

http://www.vvr-valdeloire.fre)découvre cette année lors d’une randonnée VVR dans une nature préservée au départ du joli village de Pouançay. Laissez-vous guider entre les vignes du Loudunais au détour du patrimoine troglodytique et enrichissez-vous de l’histoire qui l’imprègne au château de Berrie… On prendra le temps de déguster les vins de Saumur produits sur ces grands terroirs de tuffeau, aux notes de fruits rouges pour les rosés et les rouges et de fleurs blanches pour les blancs !

La pause « verte » : la station météo connectée

Parce que les viticulteurs sont totalement dépendants de la météo, l’association des viticulteurs AOC Saumur Nord-Vienne a installé trois stations météo sur les vignobles de l’appellation. En délivrant des informations précises et localisées sur la pluviométrie, le vent, les températures et le rayonnement solaire, elles permettent aux vignerons d’intervenir rapidement dans les vignes en cas de nécessité. Installées depuis deux ans, elles seront pour la première fois au coeur d’une balade VVR !

Pratique :

• Lieu de départ : village de Pouançay (86)

• Appellations : saumur, coteaux-de-saumur

• Parcours classique : 7,5 km, 3 heures. Départs toutes les 15 min entre 9h30 et 11h30.

• Parcours famille : 3 km, 2 heures, adapté aux enfants et aux poussettes tout terrain. Départ à 10 heures.

• Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr

• Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 5 septembre : 7 €, 2 € pour les – de 18 ans, gratuit pour les – de 3 ans

samedi 5 septembre 2020 – 09h30 à 12h00