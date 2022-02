Pottok on the Sofa Tours, 2 mars 2022, Tours.

Pottok on the Sofa Tours

2022-03-02 18:00:00 – 2022-03-02

Tours Indre-et-Loire

Le Festival Bruissements d’Elles a choisi de pirater le Bateau ivre pour la soirée de lancement de cette 23e édition.

Entre acoustique et électronique, Pottok on the sofa se distingue par ses harmonies vocales et ses couleurs envoûtantes. Le trio originaire du Maine-et-Loire, formé par Alice, Alex et Sarah Montembault, s’entoure de deux musiciens. Un basse-batterie ferme se mêle au clavier, au violon et à la guitare pour une proposition live dans la continuité de leur 2éme EP éponyme. Pottok n’hésite pas à évoluer en dehors des cases et offre un répertoire original et hybride, dont les textes français ou anglais abordent des sujets de société incitant à la réflexion et au voyage intérieur.

